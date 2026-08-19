mercredi, 19/08/2026   
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    Le président du Parlement, Nabih Berri, a souligné que les attaques israéliennes contre le sud du Liban sont « insupportables », considérant que ce qui se passe « a peut-être dépassé ce qui s’est passé et se passe actuellement à Gaza ».

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