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Allemagne : le gouvernement rejette l’annexion par Israël de nouveaux territoires en Cisjordanie occupée.
19-08-2026 14:15 PM
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