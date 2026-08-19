Incendies en Grèce : un Israélien arrêté

Un Israélien de 35 ans a été arrêté en Grèce, soupçonné d’avoir déclenché un incendie de forêt sur l’île de Crète.

Selon les médias israéliens, il est soupçonné d’avoir provoqué par négligence un incendie dans la région de Plakias, au sud de Réthymnon, après avoir allumé un barbecue alors que le risque de feux de forêt était particulièrement élevé.

Selon les services grecs de lutte contre les incendies, le feu s’est déclaré le vendredi dernier, alors que la zone était placée au niveau 4 d’alerte, correspondant à un risque très élevé. Les premières constatations indiquent que les flammes seraient parties à proximité de l’endroit où l’Israélien utilisait son barbecue.

Jeudi, quelque 8000 personnes avaient été évacuées sur l’île.

Alors qu’elle avait été largement épargnée par la vague de chaleur qui a frappé une grande partie de l’Europe, la Grèce est touchée depuis fin juillet par plusieurs incendies de grande ampleur, attisés par des vents violents.

Selon les pompiers, trente-six incendies se sont déclarés au cours des dernières 24 heures à travers le pays.

Cinq pompiers ont perdu la vie à ce jour, dont un pilote danois tué lors d’une collision en vol entre deux hélicoptères alors qu’ils luttaient contre un incendie près d’Athènes au début du mois.

Deux incendies survenus sur l’île grecque de Salamine, près d’Athènes, qui ont coûté la vie à deux personnes et entraîné l’évacuation de près de 600 personnes par bateau, ont été en grande partie maîtrisés, ont annoncé lundi les pompiers.

Source : Médias