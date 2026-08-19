L’occupation intensifie ses agressions dans le sud de la Syrie : arrestations à Quneitra et bombardements à Deraa

Les forces d’occupation israélienne ont arrêté deux jeunes hommes dans la campagne du nord de Quneitra, au sud de la Syrie, parallèlement à des incursions et des bombardements d’artillerie observés dans les gouvernorats de Deraa et dans la campagne de Damas.

Un correspondant du site web Syria Now a rapporté qu’une force appartenant à l’armée d’occupation a pris d’assaut le village de Jabata al-Khashab, dans la campagne nord de Quneitra, à l’aube mercredi, et a arrêté deux jeunes hommes avant de se retirer vers la bande frontalière.

La nuit dernière, l’artillerie d’occupation a ciblé la zone de Wadi Abdeen, dans le bassin du Yarmouk, dans la campagne ouest de Deraa, avec un obus. L’armée d’occupation y avait mené lundi des raids et des perquisitions dans un certain nombre de maisons, avant d’arrêter quatre jeunes hommes, dont trois frères.

Syria Now a rapporté que des bulldozers appartenant aux forces d’occupation ont effectué mardi, des opérations de terrassement dans la forêt Al-Shuhar, dans la localité de Jabata Al-Khashab, dans la campagne nord de Quneitra.

Hier, des forces de l’armée d’occupation ont mené une incursion vers la colline de Bat al-Warda, à proximité de la localité de Beit Jinn, dans la campagne ouest de Damas, selon les médias locaux.

Source : Médias