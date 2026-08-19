Le président Berri : Ce que vit le Sud est insupportable. Trump est le seul à pouvoir contraindre Israël à cesser le feu et à se retirer

Le président du Parlement, Nabih Berri, a reçu à Aïn al-Tineh une délégation de l’American Task Force for Lebanon (ATFL) dirigée par l’ambassadeur Edward Gabriel, où la situation générale et les développements politiques et sur le terrain ont été discutés à la lumière de l’agression continue d’Israël et de la destruction de villages dans le sud du Liban.

Le président Berri a souligné devant la délégation que « ce que vit le Sud est intolérable et pourrait même surpasser les crimes et massacres perpétrés contre la population, les biens et le patrimoine à Gaza, notamment le meurtre de civils en violation des lois, conventions et normes internationales et humanitaires les plus fondamentales ».

Il a ajouté : « Les États-Unis d’Amérique, et leur président, Donald Trump, sont le seul pays capable de contraindre Israël à mettre fin à la guerre, à signer un cessez-le-feu et à se retirer à la frontière internationale au sud. Ce n’est qu’à cette condition que je pourrai garantir le déploiement immédiat de l’armée libanaise dans la zone située au sud du fleuve Litani. L’armée libanaise sera la seule force à maintenir la sécurité et la seule à posséder des armes dans cette région, une zone où sa population a le droit de retourner et de reconstruire. Elle aspire à voir l’armée libanaise garantir sa sécurité et sa stabilité. »

Gabriel a déclaré après la réunion : « Le groupe de travail américain sur le Liban a eu une réunion très fructueuse avec le président du Parlement, Nabih Berri. Nous avons discuté des questions liées aux réformes et à la situation sécuritaire au Liban et dans le Sud, notamment des négociations directes et de l’accord-cadre. »

Il a ajouté : « Nous avons senti que le président Berri était très intéressé par les progrès réalisés dans les zones pilotes et qu’il souhaitait personnellement voir ces zones pilotes réussir. »

Source : Médias