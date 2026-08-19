Sanaa annonce les trois équations imposées au régime saoudien pour mettre fin au blocus

Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé mercredi avoir imposé trois équations au régime saoudien : premièrement, « blocus contre blocus » ; deuxièmement, « frapper les dépôts de troupes saoudiens où qu’ils se trouvent » ; et troisièmement, « protéger la souveraineté du Yémen et contrer toute incursion ennemie ».

En juillet dernier, Sanaa a mis fin à la trêve de 2022 avec l’Arabie saoudite et impose un blocus naval sur Riyad. Réclamant la fin du blocus imposé depuis 2016.

Dans un communiqué, leur porte-parole le général Yahia Saree rapporte que les forces de Sanaa ont été en mesure d’imposer un blocus strict à « l’ennemi saoudien », de sorte qu’« aucun navire ne peut passer ».

Il a indiqué que 8 pétroliers saoudiens ont été pris pour cible depuis l’annonce, le 20 juillet, de la décision d’interdire la navigation maritime depuis le territoire saoudien, dont 5 en mer Rouge et 3 dans le golfe d’Aden et la mer d’Arabie.

En outre, les forces ont empêché 48 pétroliers saoudiens de franchir la frontière et les ont contraints à rebrousser chemin en mer d’Arabie et dans l’océan Indien, dont 34 pétroliers empêchés de traverser la mer d’Arabie et l’océan Indien, et 14 pétroliers empêchés de traverser la mer Rouge.

Opérations militaires

En réponse à l’agression saoudienne contre l’aéroport de Sanaa et le port d’Hodeïda, et afin d’établir l’équation de la protection de la souveraineté yéménite contre les violations de l’espace aérien du pays, la déclaration des forces de Sanaa assure avoir mené 9 opérations militaires réparties entre Yanbu, Najran, Jizan, Abha et les approvisionnements pétroliers dans la province orientale.

Dans le cadre de l’établissement de l’équation du ciblage des renforcements de troupes saoudiennes, Saree ajoute que les forces ont annoncé avoir mené 14 opérations militaires ciblant les renforcements de troupes du régime saoudien à Al-Ruwaik, Al-Abr, Al-Wadi’ah, Ma’rib, Al-Mokha, ainsi que les navires et bateaux transportant du matériel.

Les résultats

Selon le communiqué, des forces armées de Sanaa ont répertorié les résultats suivants : Des centaines de soldats des « forces ennemies saoudiennes » ont été tués ou blessés, et un grand nombre d’entrepôts et d’équipements appartenant aux forces « ennemies saoudiennes » ont été détruits ou incendiés.

Il rapporte aussi que deux navires de débarquement militaires transportant des armes et des renforts saoudiens ont été coulés et incendiés à Mocha et plus de 10 navires de guerre appartenant aux forces « ennemies saoudiennes », qui se livraient à des actes de piraterie et de pillage en mer Rouge sous les ordres de l’Arabie saoudite, ont été incendiés et coulés.

Mettant en garde le régime saoudien contre « le danger de toute escalade globale qui entraînera une escalade globale », la déclaration conclut : « Le régime saoudien n’a d’autre choix que de « lever le blocus, de mettre en œuvre ce qui a été convenu concernant la levée du blocus, la fin de l’agression, le paiement des salaires, le départ des occupants et la restitution des richesses du peuple yéménite à l’ensemble du peuple ».

Source : Médias