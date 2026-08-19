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    Carte contre carte : la Californie contre le détroit d’Ormuz

      Rédaction du site

      Les diplomates iraniens en Inde ont réagi d’une manière sarcastique à la déclaration du président américain Donald Trump, dans laquelle il annonçait son intention d’annexer le détroit d’Ormuz aux États-Unis.

      Ils ont publié une carte des États-Unis montrant la Californie ombrée sous la mention « Nouveau territoire pour la République islamique d’Iran ».

      La Californie abrite la plus grande communauté iranienne des États-Unis, selon l’Institut des politiques migratoires. La plupart d’entre eux vivent dans la région de Los Angeles, où de nombreux habitants d’origine iranienne appellent la ville « Tehrangeles », un nom composé de Téhéran et de Los Angeles.

      Mardi, le président américain avait posté sur Social Truth une carte du détroit d’Ormuz l’incluant aux territoires américains.

      Il avait ces derniers mois fait la même chose avec la carte du Canada, du Groenland, de la bande de Gaza et du Venezuela.

      Source : Divers

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