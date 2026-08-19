Cisjordanie : le propriétaire d’une maison assiégée par des colons en appelle aux Etats-Unis

Drapeau américain sur sa maison, Louai Abu Ridi en appelle aux Etats-Unis pour faire cesser le siège de sa maison en Cisjordanie occupée par des colons israéliens, dont les violences s’intensifient.

Cet Américano-Palestinien possède l’une des trois maisons que des colons violents encerclent depuis plus d’une semaine dans le village de Qusra, proche de Naplouse (nord).

Il est revenu de l’Ohio, où il réside, après que ces colons ont bloqué les habitants à l’intérieur, en les coupant de tout approvisionnement en vivres. Il est parvenu à rejoindre le logement lundi, accompagné par des journalistes.

Mardi, Louai Abu Ridi a hissé le drapeau des Etats-Unis au fronton et interpellé l’ambassade américaine pour attirer l’attention sur ces actes, qui ont déjà suscité des condamnations massives à l’international.

« C’est mon message à tous les Américains des Etats-Unis pour qu’ils voient ce qui se passe ici en Cisjordanie, la façon dont les colons nous assiègent en tentant de prendre ma maison », a expliqué l’homme à des journalistes de l’AFP depuis chez lui.

Sous pression américaine, l’armée israélienne a annoncé la semaine dernière avoir donné l’ordre de faire partir ces colons.

Des soldats ont enlevé leurs tentes et arrêté un Israélien, mais ils reviennent sans cesse à pied ou en véhicule.

Lundi, Louai Abu Ridi avait transmis à l’AFP des vidéos montrant des colons passant devant la maison sur des quads, tandis que les forces israéliennes étaient postées à l’extérieur.

« Les colons entrent librement dans ma maison, et ils ne font rien », s’est-il agacé à propos des militaires. « Ils serrent même la main des colons. C’est comme s’ils étaient amis ».

Les violences commises par des colons israéliens se sont intensifiées de manière spectaculaire avec l’avènement fin 2022 du gouvernement d’extrême-droite dont certain ministres affichent ouvertement leur volonté d’annexer la Cisjordanie.

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu soutient ces colons radicaux, alors que les élections législatives d’octobre approchent.

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, s’est ému du siège à Qusra et a affirmé avoir demandé aux autorités d’intervenir, lui qui avait longtemps appuyé les colons.

Au cours d’entretiens mardi soir à la télévision israélienne, il a assuré que les Etats-Unis s’engageaient à défendre leurs ressortissants.

« Nous voudrions voir des conséquences lourdes pour ceux qui s’adonnent — et je vais employer le terme — à une activité terroriste », a-t-il lancé sur Channel 13.

« Ce n’est pas juste pour les familles palestiniennes, qui sont propriétaires de leurs maisons, qui ont un droit d’élever leurs familles sans crainte », a ajouté cet ancien pasteur évangélique qui, avant de devenir ambassadeur, avait rejeté le terme « Palestinien ».

« Si cette minorité pense qu’elle sert sa cause, elle commet une terrible erreur », a-t-il encore dit à propos des colons radicaux.

Quelque 500.000 Israéliens vivent dans des colonies illégales en Cisjordanie, parmi trois millions de Palestiniens. Israël occupe ce territoire depuis la Guerre des Six Jours en 1967.

Source : Avec AFP