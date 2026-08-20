Liban : Des agressions israéliennes ciblent les hauteurs d’Ali al-Tahir et plusieurs régions du sud du pays

Des avions de chasse israéliens ont mené, ce jeudi à l’aube, une série de raids ciblant les hauteurs d’Ali al-Tahir et les environs de la colline d’Al-Dabcha, du côté de Dawhat Kfar Remmane, dans le sud du Liban.

En parallèle, des tirs d’artillerie israéliens ont également visé les hauteurs d’Ali al-Tahir et Dawhat Kfar Remmane.

Explosion à Khiam et bombardements d’artillerie sur Al-Mansouri et Majdal Zoun

Dans le même contexte, une forte explosion a été enregistrée à l’intérieur de la localité d’Al-Khiam (sud), tandis que les villages d’Al-Mansouri et de Majdal Zoun, ainsi que leurs vallées adjacentes, ont été la cible de violents bombardements d’artillerie israéliens.

Ces agressions s’inscrivent dans le cadre de la violation continue du cessez-le-feu par ‘Israël’, alors que l’armée d’occupation procède au bombardement des villages et bourgades du Sud à l’aide d’obus d’artillerie, de raids d’avions de chasse et de drones, tout en incendiant les champs, en dynamitant et en rasant des maisons et des infrastructures, et en tuant des civils.

Source : Médias