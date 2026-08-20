Entretien entre le nouveau chef du Mossad et le ministre syrien des Affaires étrangères (Reuters)

L’agence de presse Reuters a rapporté, citant des sources, qu’un entretien syro-israélien a eu lieu le 14 août courant.

Dans les détails, le nouveau chef du Mossad israélien, Roman Gofman, a eu un entretien téléphonique avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Al-Chaibani, portant sur le déploiement militaire turc en Syrie.

Les sources ont indiqué qu’il s’agit du premier appel entre Al-Chaibani et Gofman depuis que ce dernier a pris ses fonctions en juin.

Mardi, le Premier ministre de l’entité d’occupation, Benjamin Netanyahu, a déclaré que la Syrie « a ignoré les avertissements israéliens concernant le déploiement de forces turques dans une base aérienne près d’Alep ».

Cela est intervenu quelques heures après qu’Israël a mené une agression contre le pays, avec 8 frappes aériennes israéliennes, mardi matin, ayant ciblé la piste de l’aéroport militaire d’Abou al-Dhouhour, dans l’est de la province d’Idlib, selon l’agence de presse officielle syrienne Al-Ikhbariya.

Concernant les agressions israéliennes incessantes contre la Syrie, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a documenté environ 28 incursions et mouvements militaires israéliens dans les provinces de Deraa et de Quneitra au cours des dix premiers jours du mois d’août courant.

Selon l’Observatoire, ces mouvements ont été accompagnés d’opérations de fouille de domiciles et de l’arrestation de plusieurs jeunes hommes pendant quelques heures avant leur libération, ainsi que de travaux de rasement de terres agricoles et forestières et du tracé de nouvelles routes dans les zones frontalières.

Source : Médias