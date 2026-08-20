La supercherie de Kushner mise à nu : ‘Israël’ intensifie ses massacres à Gaza

Par Youssef Farès

La riposte israélienne aux déclarations du président américain Donald Trump — qui s’était adressé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur un ton impératif, exigeant l’arrêt des frappes sur la bande de Gaza après l’acceptation par le mouvement Hamas de rendre ses armes — n’a pas pris plus de quelques heures.

Moins de 24 heures après le départ de Tel-Aviv de l’envoyé spécial américain Jared Kushner, ‘Israël’ est rapidement passé des assassinats ciblés aux meurtres de masse, inaugurant une nouvelle vague d’escalade qui a concrètement balayé l’atmosphère d’optimisme ayant accompagné les discussions sur la consolidation de « l’accord de Charm el-Cheikh » et le passage à sa deuxième phase.

Cette vague a débuté depuis le port de Gaza, où des drones israéliens ont bombardé une cafétéria bondée de déplacés, dans un crime qualifié par le Hamas de ciblage d’une réunion de plusieurs commandants de la résistance qui « discutaient du dossier du désarmement en préparation de la deuxième phase ».

Selon les sources médicales, sept citoyens, dont une fillette, ont été tués en martyrs et 17 autres ont été blessés à des degrés divers, pour la plupart amputés, après que l’endroit où les habitants s’étaient réfugiés pour fuir la chaleur des tentes s’est transformé en une mare de sang mêlée à l’eau de la mer.

L’armée d’occupation a prétendu que le raid visait plusieurs commandants de la résistance, dont un commandant de bataillon des « Brigades Al-Qassam » et trois responsables de sarayas et de factions.

Cependant, la scène, avec ses restes humains et ses membres éparpillés parmi les déplacés, est apparue comme les prémices d’une politique plus vaste qui, selon les médias israéliens, a bénéficié d’une impulsion directe de Netanyahu et d’une couverture politique de l’extrême droite, laquelle a ouvertement appelé à « extirper » ce qui reste du Hamas au lieu de négocier avec lui, comme l’ont exprimé les ministres des Finances et de la « Sécurité nationale », Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir.

Le massacre du port n’a été que le premier épisode ; dans l’après-midi de mercredi, l’occupation a commis un autre massacre ciblant une réunion de commandants des forces de police dans la ville de Gaza, entraînant le martyre de dix officiers des services de sécurité et de leurs responsables.

Selon un communiqué de la « direction de la police », le raid a touché le quartier général de la police municipale et a provoqué le martyre du nouveau chef de la police de Gaza, le brigadier Ayman Jundi, qui avait pris ses fonctions après l’assassinat de son prédécesseur, Jamal Abu Kamil, ainsi que du directeur de l’administration de la police de la ville de Gaza, le brigadier Ibrahim Tamraz, du colonel Oussama Al-Hajin, du colonel Alaa Alian, du lieutenant-colonel Othman Abu Semaan, de la directrice de la police féminine de la ville de Gaza Fatina Al-Sahar, et du lieutenant Samaher Al-Ajl.

Ce massacre a été perpétré, selon le journal Yedioth Ahronoth, sur recommandations directes de Netanyahu, dans le cadre de ce qu’il a appelé la « nouvelle politique israélienne » dans la bande, consistant à pourchasser « toutes les menaces et cibles disponibles » sans prêter attention aux recommandations politiques ou à un processus de négociation.

Cela a coïncidé avec une déclaration relayée par la chaîne i24 d’un responsable du « Conseil de la paix », prétendant qu’un travail était en cours sur un « mécanisme spécifique » pour examiner chaque incident similaire à l’assassinat dans le port de Gaza, en tenant compte de l’ampleur des dégâts, du niveau de planification de l’opération et de sa « nécessité ».

Par ces faits, ‘Israël’ a imposé, au cours de deux jours de massacres, une trajectoire de terrain diamétralement opposée à celle que la visite de Kushner a tenté de stabiliser politiquement.

Plutôt que de freiner les raids et les assassinats, Netanyahu est apparu comme quelqu’un qui utilise l’escalade pour prouver l’indépendance de sa décision et son attachement aux grands objectifs de droite de la guerre ouverte, au premier rang desquels le déplacement des habitants de la bande et le contrôle de Gaza, balayant d’un revers de main les revendications régionales et internationales visant à protéger le processus de négociation.

Cela ne semble pas surprendre Kushner et son équipe, qui connaissent les complexités de la scène intérieure israélienne et la tendance droitière croissante au sein de la société israélienne.

Dans ce contexte, l’écrivain et analyste politique Ahmed Al-Tannani estime que « la priorité de Kushner n’était pas de limiter les actions de Netanyahu sur le terrain, mais de maintenir l’accord en place et cohérent dans sa forme générale, sans concentration substantielle sur son contenu lié à la situation palestinienne et à ses exigences ».

Sur cette base, les Américains travaillent avec Netanyahu pour empêcher l’effondrement de la feuille de route préparée par le « Conseil de la paix », tout en « prenant en compte les intérêts politiques de Netanyahu et ses calculs électoraux, et en s’y alignant dans une large mesure ». Al-Tannani ajoute qu’en conséquence, les « échéances majeures exigées des deux parties sont reportées à l’après-élections israéliennes, tout en laissant entendre que le passage à la deuxième phase est déjà en cours ».

D’ici là, le compteur des massacres à Gaza restera lié aux impératifs électoraux israéliens et aux résultats des sondages d’opinion, tandis que les Américains ferment les yeux sur des violations qui ont ramené la guerre à ses premiers jours.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar