Trésor américain : La dette publique dépasse les 40 000 milliards de dollars pour la première fois

Le département du Trésor américain a annoncé que la dette publique totale a dépassé pour la première fois la barre des 40 000 milliards de dollars, ce qui a relancé les avertissements concernant une crise financière imminente, car la hausse des coûts des réseaux de sécurité sociale et des paiements d’intérêts l’emporte sur la baisse des recettes due aux réductions d’impôts.

Dans le détail, le communiqué du Trésor explique que la dette publique totale en cours s’élevait à 40 047 milliards de dollars, répartis entre 32 266 milliards de dollars en obligations du Trésor détenues par le public et 7 782 milliards de dollars en titres de dette publique détenus par ses agences affiliées.

La dette a doublé en dix ans

La dette fédérale a plus que doublé par rapport à son niveau de janvier 2017, qui s’élevait à 19 950 milliards de dollars. Les emprunts contractés pour faire face à la pandémie de COVID-19 représentent un tiers de cette augmentation, tandis que le reste résulte de choix politiques et d’un déséquilibre structurel entre les impôts et les dépenses.

Durant ses deux mandats, la dette nationale sous la présidence de Donald Trump a augmenté de 11 600 milliards de dollars (dont 3 800 milliards depuis janvier 2025), contre une augmentation de 8 400 milliards de dollars sous la présidence de Joe Biden, en raison des dépenses de relance et des investissements dans les infrastructures et les énergies propres.

Le comité fédéral chargé du budget a également confirmé que les choix des présidents ont fait grimper la dette fédérale à des niveaux dépassant les limites fixées par la législation en vigueur.

Source : Médias