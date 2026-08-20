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Cisjordanie occupée : Londres convoque le chargé d’affaires israélien et exige l’arrêt immédiat de l’appel d’offres pour la colonie « E1 ».
20-08-2026 10:53 AM
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