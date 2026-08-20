Bloc du Hezbollah : le compromis des autorités encourage l’ennemi dans ses massacres

Le bloc parlementaire du Hezbollah Loyauté envers la Résistance a de nouveau condamné l’accord-cadre conclu entre l’entité sioniste et les autorités libanaises à qui il a demandé de se retirer des négociations.

« L’ennemi sioniste occupant se cache derrière l’accord-cadre avec l’autorité libanaise pour perpétrer ses crimes odieux contre le Sud et sa population », a-t-il déploré au terme d’une réunion tenue ce jeudi.

Il a accusé les autorités d’« aller trop loin dans leurs compromis, leur soumission et leur déclin, manquant à leurs devoirs politiques, souverains et diplomatiques les plus fondamentaux », considérant que cela « encourage l’ennemi à persévérer dans ses massacres et à commettre un génocide ».

Texte de la déclaration du Bloc Loyauté à la Résistance :

« Quarante jours se sont écoulés depuis l’inhumation du Guide suprême de la nation islamique, le martyr Sayyid Ali al-Husseini al-Khamenei, en terre de miséricorde. Le deuil et la fidélité envers ce guide historique exceptionnel se ravivent, de même que l’engagement et l’allégeance envers son successeur vertueux, Sayyed Mojtaba al-Khamenei, héritier d’une approche islamique mahométane authentique, d’une ligne révolutionnaire légitime pour affronter les tyrans et les oppresseurs, repousser l’agression et obtenir pour cette nation dignité, honneur et souveraineté.

Au Liban, l’ennemi sioniste occupant continue de se cacher derrière l’accord-cadre avec les autorités libanaises pour perpétrer les crimes qu’il a décrits contre le Sud et sa population, notamment les massacres, les destructions, les bombardements de quartiers résidentiels, le rasage de villages et de routes, et le vol d’oliviers centenaires.

Alors que les autorités s’enfoncent dans le compromis, la soumission et le déclin, et qu’elles manquent à leurs devoirs politiques, souverains et diplomatiques les plus élémentaires, cela encourage l’ennemi à persévérer dans ses massacres et à commettre des crimes de génocide, comme ce qui s’est produit la semaine dernière dans les localités d’Ansar et de Deir al-Zahrani, où onze martyrs ont été tués, dont six appartenaient à une même famille entièrement anéantie : la famille du martyr Ali al-Hajj Hassan, son épouse Zeinab Nasser al-Din et leurs quatre enfants.

Le Bloc de la Loyauté condamne fermement cette agression sioniste contre la vie des civils et la transformation des villages et villes du Sud en zones inhabitables. Il exprime également sa profonde désapprobation face à l’obstination des autorités à maintenir leur approche de négociation de capitulation, qui n’a permis d’atteindre aucun des objectifs ni de satisfaire aux conditions qu’elle avait elle-même posées pour justifier sa participation à cet accord honteux, notamment la cessation des massacres et des actes d’agression et le retrait de l’ennemi.

Par conséquent, le Bloc réitère son appel aux piliers de l’Autorité, soulignant que leur approche et leur conduite encouragent l’ennemi à poursuivre son occupation du Liban et à perpétrer sa brutalité et son génocide pour anéantir toute vie dans ses villes et villages du Sud – avec l’approbation et le soutien de l’administration américaine criminelle.

Le bloc appelle une nouvelle fois les autorités à déclarer l’« accord-cadre » caduc et à se retirer des négociations et de leurs cycles honteux.

Le bloc a ensuite marqué une pause pour examiner les attaques incessantes de l’ennemi sioniste contre Gaza et l’extension systématique de ses crimes à la Cisjordanie, notamment en ce qui concerne l’intensification des colonies. Il a fermement condamné cette agression sioniste et le silence international à son égard, ainsi que la tragique trahison arabe.

Le bloc a également exprimé sa condamnation de l’agression sioniste contre la Syrie, qui a ciblé l’aéroport d’Abou al-Dhouhour à Idleb, et l’a considérée comme « une autre manifestation de la violation flagrante par les sionistes de la souveraineté de l’État syrien ».

Sur le plan socio-économique intérieur, le bloc exprime sa profonde préoccupation face à la corruption généralisée et à sa transformation en un système de partage du pouvoir qui affecte tous les secteurs, compte tenu de l’abandon par le gouvernement de ses devoirs, de l’incapacité du pouvoir judiciaire à accomplir les tâches qui lui sont assignées et du déclin de son rôle et de la crédibilité des procédures qu’il adopte, ce qui suscite des inquiétudes au sein du public libanais quant au cours de la justice dans le pays. »

Source : Médias