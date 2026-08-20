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    Autorité maritime : Six hommes armés ont pris le contrôle d’un pétrolier près du golfe d’Aden et l’ont détourné vers la Somalie.

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      Forces yéménites de Sanaa : Ces deux opérations sont une réponse à la violation par des drones saoudiens de l’espace aérien de la province de Saada.

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      Yémen : Les forces de Sanaa revendiquent deux opérations militaires à l’aide de deux drones ciblant une cible sensible à l’aéroport de Najran et à Aramco Najran en Arabie saoudite.

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      Gaza : 10 martyrs et 25 blessés en 24 heures… et l’occupation arrête 4 pêcheurs.

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