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Yémen : Les forces de Sanaa revendiquent deux opérations militaires à l’aide de deux drones ciblant une cible sensible à l’aéroport de Najran et à Aramco Najran en Arabie saoudite.
20-08-2026 17:25 PM
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