La guerre avec l’Iran a entraîné une baisse de 1,7 % de la production mondiale d’aluminium en juillet par rapport à l’année précédente

Selon les données publiées jeudi par l’Institut international de l’aluminium (IAI), le recul de la production primaire d’aluminium au Moyen-Orient, dû à la guerre avec l’Iran, a provoqué une diminution de 1,7 % de la production mondiale en juillet, à 6,16 millions de tonnes.

L’IAI précise que la production dans les pays du Golfe a chuté de 44 % pour s’établir à 293 000 tonnes, contre 523 000 tonnes en juillet 2019. Cette baisse fait suite à l’attaque, fin mars, de deux fonderies par l’Iran, représentant environ 9 % de la capacité de production mondiale, et à la perturbation des exportations de métal par les voies habituelles.

La production journalière de la région a atteint 9 800 tonnes en juillet, soit une baisse de plus de 10 % par rapport au mois précédent, et un niveau nettement inférieur à la moyenne d’avant-guerre de 17 800 tonnes par jour.

En revanche, la Chine a compensé une partie du déclin, sa production atteignant 3,866 millions de tonnes, soit une augmentation de 2,7 % sur un an, tandis qu’Emirates Global Aluminium a annoncé qu’elle accélérerait la reprise de la production à la fonderie d’Al Taweelah à Abou Dhabi, estimant qu’il faudrait environ un an pour atteindre les niveaux d’avant-guerre.

Source : Médias