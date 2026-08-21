La Chine lance Zhuque-3 et réalise sa première récupération de fusée au sol

La Chine a lancé mercredi matin la fusée réutilisable Zhuque-3, réussissant ainsi sa première récupération au sol du premier étage d’une fusée.

La fusée Zhuque-3 Y2 a décollé à 7h35 (heure de Beijing) depuis la zone pilote d’innovation spatiale commerciale de Dongfeng, dans le nord-ouest de la Chine.

La récupération au sol s’est déroulée comme prévu, le premier étage de la fusée s’étant posé en douceur à l’emplacement désigné sur le site de récupération. Le deuxième étage a placé le satellite Honghu-03, qu’il transportait, sur l’orbite prévue. La mission de vol a été un succès total.

Cette mission fait suite à la récupération en mer, à l’aide d’un système de filet, du premier étage de la fusée Longue Marche-10B, qui s’était déroulée avec succès le 10 juillet.

Il s’agit de la première récupération contrôlée réussie sur la terre ferme par la Chine du premier étage d’une fusée à l’aide de pieds d’atterrissage déployables, marquant une avancée majeure dans la technologie des fusées réutilisables du pays.

La fusée Zhuque-3, développée par la société aérospatiale commerciale chinoise LandSpace, a été approuvée par l’Administration nationale de l’espace de Chine en tant que fusée de nouvelle génération propulsée à l’oxygène liquide et au méthane, destinée à des lancements à faible coût, à grande capacité et à haute fréquence.

Ce lanceur adopte une configuration à un seul corps et deux étages, pour une longueur totale de 66,1 m. Il présente un diamètre de corps de 4,5 m pour les deux étages, ainsi qu’une coiffe de charge utile de 5,2 m de diamètre.

Sa structure principale est en acier inoxydable, le réservoir de méthane étant placé au-dessus de celui d’oxygène liquide, ce qui permet de maintenir un équilibre optimal du centre de gravité pendant le vol.

Son premier étage est propulsé par neuf moteurs TQ-12A à oxygène liquide et méthane, avec une poussée réglable de 40% à 110% de la puissance nominale.

Les experts du secteur estiment que la validation réussie de l’approche technique de Zhuque-3, combinant une propulsion à l’oxygène liquide et au méthane, un corps en acier inoxydable, ainsi qu’un atterrissage et une récupération verticaux, contribuera à accélérer le déploiement de la constellation de satellites chinois en orbite terrestre basse.

Source : Médias