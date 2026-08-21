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Cisjordanie : Martyre du Palestinien Fathi Hazem, père des martyrs Raed et Abdul Rahman, lors de l’assaut israélien visant sa maison dans la ville de Jénine
21-08-2026 05:23 AM
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