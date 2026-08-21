Sanaa bombarde une installation d’Aramco et un radar à Najran

Par Rashid al-Haddad

Les forces de Sanaa ont renouvelé leurs opérations militaires dans la profondeur du territoire saoudien.

Quelques jours après avoir évoqué l’élargissement de la portée de leurs cibles dans les régions de Jizan et Najran, au sud du Royaume, ces forces ont annoncé jeudi, par la voix de leur porte-parole officiel, le général de brigade Yahya Saree, l’exécution de deux opérations militaires de précision, à l’aide de deux drones, contre deux sites vitaux saoudiens à Najran.

Saree a précisé que la première opération a frappé une cible sensible à l’aéroport de Najran, que l’on pense être un radar avancé, tandis que la seconde a visé une installation appartenant à la société Aramco dans la même zone.

Il a affirmé que « les deux opérations ont atteint leurs objectifs avec succès et précision ». Il a en outre souligné que ces attaques « s’inscrivent dans le cadre de la riposte directe aux violations de l’ennemi saoudien, matérialisées par l’incursion de drones dans l’espace aérien de la province de Saada », assurant que « les forces armées continueront de protéger l’espace aérien et la souveraineté nationale contre toute violation, et œuvreront à consolider cette équation dissuasive ».

De leur côté, des sources économiques à Sanaa ont confirmé au quotidien libanais Al-Akhbar que le commandement militaire a placé les infrastructures pétrolières, de stockage et de chargement d’Aramco dans les régions de Jizan et Najran sous le feu de ses cibles.

Cela inclut la raffinerie de Jizan, dont la capacité de production atteint 400 000 barils par jour, ainsi que le complexe de gazéification intégré à cycle combiné (IGCC), qui produit environ 3,8 gigawatts d’électricité et de gaz industriels et qui est directement relié à la raffinerie, en plus de l’unité de séparation de l’air (ASU) destinée à la production d’oxygène et d’azote.

Les forces de Sanaa avaient déjà visé, lors de leur première opération contre les raffineries de Jizan à la fin du mois dernier, le complexe de gazéification, ce qui a entraîné un arrêt quasi total du processus de production, avant qu’elles n’intensifient leurs attaques contre la raffinerie, contraignant la société Aramco, au début du mois en cours, à annoncer la mise hors service de l’installation.

De même, en août également, l’un des réservoirs de pétrole d’Aramco à Najran a été pris pour cible, provoquant des incendies qui ont duré plusieurs jours. Selon les sources, la liste des cibles couvre toutes les installations de la société à Najran, notamment les infrastructures de chargement et de distribution de produits pétroliers, l’ensemble des installations pétrolières, ainsi que son réseau de distribution local, qui transporte les produits raffinés via le réseau de pipelines et de distribution à l’intérieur du Royaume.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar