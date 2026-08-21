Chambre des représentants: Aisha Wahab décroche un siège pour la Californie face à sa rivale soutenue par l’AIPAC

La démocrate Aisha Wahab a remporté l’élection partielle pour occuper le siège du 14e district à la Chambre des représentants des États-Unis en Californie, remplaçant le représentant démissionnaire Eric Swanwell accusé d’agression sexuelle et de harcèlement.

Selon les résultats annoncés jeudi, Aisha Wahab est devenue la première Américaine d’origine afghane à remporter un siège au Congrès.

Elle a battu sa rivale démocrate, Melissa Hernandez, directrice de la Gulf Rapid Transit Authority qui a bénéficié d’afflux financiers de groupes extérieurs dans la dernière phase de la campagne électorale.

Aisha Wahab qui occupera ce siège jusqu’à la fin du mandat en janvier prochain a déclaré que sa victoire démontre que son district « ne s’achète pas ».

Les registres de la Commission électorale fédérale montrent que des groupes extérieurs ont dépensé environ 4,1 millions de dollars pour cette campagne depuis la mi-juillet, dont environ 3,7 millions de dollars pour Hernandez et environ 400 000 dollars pour Aisha.

Ces dépenses comprenaient 1,2 million de dollars fournis par le United Democracy Project — un super-comité d’action politique lié à l’American Israel Public Affairs Committee ( AIPAC ) — pour soutenir Hernandez et s’opposer à Aisha, ainsi que 1,7 million de dollars dépensés par le même groupe financé par le projet, America Bold.

Source : Médias