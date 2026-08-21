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Hamas : Aucune souveraineté ni légitimité pour l’occupation sur la mosquée Al-Aqsa, et ses plans pour la judaïser, effacer son identité ou la diviser échoueront.
21-08-2026 11:11 AM
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