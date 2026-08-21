La Chine refuse de rejoindre les sanctions américaines contre l’Iran

La Chine a affirmé que les sanctions et les pressions ne contribuent en rien à la résolution de la crise iranienne, en réponse à l’annonce du secrétaire au Trésor américain, Scott Bissent, selon laquelle Washington entend imposer « les sanctions les plus sévères de l’histoire » à l’Iran.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington a appelé jeudi toutes les parties concernées à « prendre des mesures responsables et à résoudre le problème par des moyens politiques et diplomatiques », alors que les États-Unis cherchent à renforcer l’isolement économique de Téhéran et à faire pression sur les pays qui continuent de commercer avec ce pays.

Bissent a exhorté la Chine à coopérer avec les États-Unis dans « les sanctions les plus sévères jamais infligées à l’Iran », ajoutant que Washington utiliserait l’embargo et les pressions économiques pour tenter de renverser le régime iranien.

Il n’a pas précisé si Pékin serait soumis à des mesures américaines en raison de ses relations commerciales avec Téhéran. Il a souligné que la Chine s’approvisionne à hauteur d’environ 50 % dans la région du Golfe, arguant qu’un alignement sur les États-Unis servirait ses intérêts.

La Chine est le principal acheteur de pétrole iranien, et toute escalade américaine à l’encontre des relations commerciales chinoises avec Téhéran pourrait exacerber les tensions entre Washington et Pékin.

Source : Médias