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    La Chine refuse de rejoindre les sanctions américaines contre l’Iran

      Rédaction du site

      La Chine a affirmé que les sanctions et les pressions ne contribuent en rien à la résolution de la crise iranienne, en réponse à l’annonce du secrétaire au Trésor américain, Scott Bissent, selon laquelle Washington entend imposer « les sanctions les plus sévères de l’histoire » à l’Iran.

      Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington a appelé jeudi toutes les parties concernées à « prendre des mesures responsables et à résoudre le problème par des moyens politiques et diplomatiques », alors que les États-Unis cherchent à renforcer l’isolement économique de Téhéran et à faire pression sur les pays qui continuent de commercer avec ce pays.

      Bissent a exhorté la Chine à coopérer avec les États-Unis dans « les sanctions les plus sévères jamais infligées à l’Iran », ajoutant que Washington utiliserait l’embargo et les pressions économiques pour tenter de renverser le régime iranien.

      Il n’a pas précisé si Pékin serait soumis à des mesures américaines en raison de ses relations commerciales avec Téhéran. Il a souligné que la Chine s’approvisionne à hauteur d’environ 50 % dans la région du Golfe, arguant qu’un alignement sur les États-Unis servirait ses intérêts.

      La Chine est le principal acheteur de pétrole iranien, et toute escalade américaine à l’encontre des relations commerciales chinoises avec Téhéran pourrait exacerber les tensions entre Washington et Pékin.

      Source : Médias

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