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Cisjordanie: un homme âgé blessé par balles réelles lors d’une attaque de colons contre la région d’Al-Baya, à Sa’ir, au nord d’AlKhalil Hébron (Croissant-Rouge palestinien)
21-08-2026 12:57 PM
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