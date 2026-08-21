vendredi, 21/08/2026   
   Beyrouth 16:04
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Cisjordanie: un homme âgé blessé par balles réelles lors d’une attaque de colons contre la région d’Al-Baya, à Sa’ir, au nord d’AlKhalil Hébron (Croissant-Rouge palestinien)

      En Lien

      Al-Chibani : La Turquie est un « partenaire clé ». Israël ne peut pas dicter nos alliances

      Al-Chibani : La Turquie est un « partenaire clé ». Israël ne peut pas dicter nos alliances

      Washington prend des mesures pour empêcher Mahmoud Abbas d’entrer sur son territoire afin de participer aux réunions de l’ONU.

      Washington prend des mesures pour empêcher Mahmoud Abbas d’entrer sur son territoire afin de participer aux réunions de l’ONU.

      Al-Zaidi : le gouvernement irakien n’a aucune intention de s’engager dans une confrontation militaire avec les factions armées

      Al-Zaidi : le gouvernement irakien n’a aucune intention de s’engager dans une confrontation militaire avec les factions armées