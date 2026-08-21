Al-Zaidi : le gouvernement irakien n’a aucune intention de s’engager dans une confrontation militaire avec les factions armées

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi a annoncé vendredi que son gouvernement n’avait aucune intention de s’engager dans une confrontation militaire avec les factions armées, soulignant qu’un dialogue constructif était en cours avec elles concernant la limitation des possessions d’armes par l’État.

Al-Zaidi a expliqué que certaines factions ont rendu les armes, rompu leurs liens et rejoint les Forces de mobilisation populaire, tandis que le gouvernement poursuit ses dialogues avec d’autres factions dans ce même contexte.

Il a souligné que toutes les forces politiques s’accordent à aller de l’avant avec le processus de restriction des armements, indiquant que des travaux sont actuellement en cours pour mettre en place les mécanismes nécessaires à leur transfert.

Al-Zaidi a souligné que la présence d’armes en dehors du cadre étatique crée un climat qui dissuade les investissements et est totalement inacceptable, insistant sur le fait que toutes les forces politiques s’accordent à aller de l’avant avec la restriction des armes et que des travaux sont en cours sur les mécanismes de leur remise, tout en soulignant qu’il n’y a aucune intention de confrontation militaire avec les factions et que le gouvernement traite la question par le biais d’un dialogue constructif.

Depuis sa prise de fonctions, Al-Zaidi s’était engagé à limiter la possession d’armes à l’État, considérant que cela est conforme à la constitution et à la loi, renforce l’autorité de l’État et contribue à soutenir la sécurité et la stabilité et à consolider le projet d’un État irakien fort, capable de réaliser les aspirations de ses citoyens.

Le gouvernement irakien est parvenu à convaincre certaines factions des Forces de mobilisation populaire de rendre leurs armes, telles que les « Brigades de la paix » affiliées au chef chiite Moqtada al-Sadr, « Asa’ib Ahl al-Haq » et « Kata’ib al-Imam Ali », dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour consolider la stabilité intérieure et l’état de droit et éviter les répercussions des tensions régionales.

Mais les Brigades du Hezbollah irakien – la faction la plus importante et la mieux armée – ont refusé de remettre au gouvernement ce qu’elles appelaient leurs « armes de résistance » et se sont engagées à travailler au développement et au renforcement de leur arsenal et à respecter les mesures de sécurité nécessaires pour relever les défis de la situation.

Source : Médias