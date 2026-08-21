Al-Chibani : La Turquie est un « partenaire clé ». Israël ne peut pas dicter nos alliances

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Chibani, a décrit la Turquie comme un « partenaire clé » dans le processus de reconstruction en Syrie lors d’une visite officielle au Pakistan.

En réponse à une question concernant l’« Accord de La Mecque pour la défense commune » signé entre la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan, il a déclaré que la Syrie étudiait la question, ajoutant qu’elle n’avait pas encore pris de décision quant à son adhésion ou non à cette alliance.

Il a indiqué que son pays prendrait sa décision à ce sujet ultérieurement, décrivant la Turquie comme un « partenaire clé dans la reconstruction de la Syrie ».

Al-Chibani a souligné la frontière commune entre les deux pays, qui s’étend sur plus de mille kilomètres, et les liens historiques qui les unissent.

Il a salué le rôle du Pakistan dans le dialogue entre les États-Unis et l’Iran, notant qu’Islamabad n’avait encore formulé aucune proposition de médiation entre la Syrie et l’Iran.

Concernant la question israélienne, Al-Chibani a déclaré qu’il était encore « trop tôt » pour discuter d’un quelconque accord stratégique, soulignant que « la priorité absolue de la Syrie est de mettre fin aux attaques israéliennes ».

Il a ajouté : « La Syrie est un État souverain », soulignant qu’« Israël ne devrait pas dicter à Damas ses alliances ou ses partenariats ».

Il a souligné que la nouvelle politique étrangère de son pays est axée sur la reconstruction, la coopération économique et le renforcement des relations avec les partenaires régionaux et internationaux.

Mardi dernier, Israël a bombardé l’aéroport militaire d’Abou al-Dhouhour dans le nord-ouest du pays, après la visite d’une délégation turque, arguant qu’il n’autorisera pas le déploiement de forces turques sur une base aérienne près d’Alep.

Source : Médias