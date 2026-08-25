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Tirs d’artillerie israéliens contre le nord du camp de Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza
25-08-2026 07:02 AM
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