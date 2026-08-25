mardi, 25/08/2026   
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    Ministère des Travaux publics et du Logement à Gaza : Le volume des décombres a dépassé les 40 millions de tonnes ; les opérations de déblaiement se limitent actuellement à 4 sites seulement sur 10 sites critiques, avec des équipements dérisoires

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      Gaza: Les chars de l’occupation ouvrent un feu continu en direction des tentes de déplacés, au sud de Khan Younès

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      Ministère des Travaux publics et du Logement à Gaza : L’occupation interdit l’entrée des tentes, bâches et fournitures d’hébergement ; ce qui est autorisé ne dépasse pas 5 % des besoins réels

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