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    Ministère des Travaux publics et du Logement à Gaza : Plus de 80 nouvelles familles se retrouvent sans abri, alors que les demandes de remplacement des tentes détruites se multiplient

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      Gaza: Les chars de l’occupation ouvrent un feu continu en direction des tentes de déplacés, au sud de Khan Younès

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      Ministère des Travaux publics et du Logement à Gaza : L’occupation interdit l’entrée des tentes, bâches et fournitures d’hébergement ; ce qui est autorisé ne dépasse pas 5 % des besoins réels

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