Sondage Reuters-Ipsos: Le soutien américain à la guerre contre l’Iran au plus bas

Selon un sondage d’opinion réalisé par Reuters/Ipsos, le soutien de l’opinion publique américaine à la guerre avec l’Iran est tombé à son niveau le plus bas depuis ses premiers jours, contribuant à maintenir la côte de popularité du président Donald Trump à un niveau historiquement bas, rapporte le journal britannique « The Independent ».

L’enquête d’opinion, menée sur quatre jours, révèle que seuls 31 % des Américains soutiennent l’action militaire américaine contre l’Iran, contre 37 % lors d’un sondage Reuters/Ipsos réalisé en mars et 34 % plus tôt ce mois-ci.

Ce recul s’explique par la baisse du nombre de Républicains favorables à la guerre contre l’Iran, environ 69 % des Républicains interrogés soutenant désormais le conflit, contre 77 % en mars.

Auparavant, un sondage de l’agence « Reuters » montrait également que le taux d’approbation de la politique de Trump était tombé à 33 %, tandis que 66 % des personnes interrogées exprimaient leur désaccord avec sa gestion.

Un autre sondage, réalisé par le « Financial Times », avait révélé que la majorité des électeurs américains estiment que leur situation s’est détériorée sous l’ère Trump, traduisant un mécontentement croissant face à sa gestion de l’économie et du coût de la vie.

Source : Médias