Guerre Russie-Ukraine : menace implicite russe contre les usines de drones britanniques

Un conseiller du Kremlin a suggéré que les usines britanniques produisant des drones pour l’Ukraine pourraient être attaquées par des « sources inconnues », après que la Grande-Bretagne a accepté de partager ses plans de missiles à longue portée avec ce pays ravagé par la guerre.

Selon l’agence de presse britannique PA Media, l’ancien vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Fedorov, a déclaré qu’il ne pouvait pas « exclure la possibilité » d’une action « paramilitaire » contre la Grande-Bretagne.

« Tôt ou tard, il pourrait y avoir une réaction russe envers le Royaume-Uni, pas seulement en paroles, mais peut-être aussi en actes », a déclaré Fedorov, pendant la visite du Premier ministre Andy Burnham dans la capitale ukrainienne, Kiev.

Interrogé sur la nature de cette éventuelle riposte, il a déclaré : « Différentes pistes sont explorées quant à sa forme. Il pourrait s’agir d’une riposte technique, ou peut-être d’une cyberattaque d’origine inconnue, et certainement pas d’une intervention officielle. »

Il a ajouté : « Différentes mesures politiques pourraient être prises, et je ne peux pas exclure à 100 % la possibilité de recourir à des mesures paramilitaires, par exemple. »

Lorsqu’on lui a demandé de définir ce qu’il entendait par « paramilitaire », il a déclaré à l’émission Newsnight de la BBC : « Par exemple, quelque chose pourrait arriver aux institutions ou aux usines qui produisent des drones pour l’Ukraine, etc. »

Lors de cette visite, la première à l’étranger de Burnham depuis son accession au poste de Premier ministre en juillet dernier, le Royaume-Uni a réaffirmé son soutien « indéfectible » à l’Ukraine, qui a en retour remis ce que les responsables ont décrit comme une « mine d’or » de données sur les champs de bataille afin de renforcer la sécurité britannique.

L’ambassade de Russie à Londres avait déjà adressé un avertissement à la Grande-Bretagne, la menaçant d’un « lourd tribut » suite à des articles de presse faisant état de l’utilisation par l’Ukraine de drones produits par deux entreprises britanniques pour cibler des sites militaires et industriels en territoire russe.

Source : Médias