Syrie : manifestation exigeant des informations sur le sort de plus de 40 détenus par l’occupation

Des familles de plus de 40 détenus syriens dans les prisons de l’occupation israélienne ont manifesté lundi devant le bâtiment des Nations Unies à Damas, pour réclamer la révélation de leur sort.

Le quotidien libanais al-Akhbar a appris qu’une trentaine de détenus syriens ont été transférés dans une prison civile centrale des territoires occupés après des enquêtes approfondies sur leur situation personnelle et financière, et des peines allant de 7 à 15 ans d’emprisonnement. Parallèlement, plus de six détenus sont soumis à des mesures de sécurité sévères et à des interrogatoires sous prétexte d’appartenir à des organisations militaires opposées à l’ennemi israélien.

Les manifestants ont remis une pétition, exigeant « la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus, en particulier les enfants, les malades et les personnes âgées », et « une condamnation internationale claire de chaque violation flagrante des résolutions et normes internationales commise contre leurs fils derrière les barreaux ».

Le texte réclame d’« obliger l’occupant à assumer sa responsabilité juridique à l’égard de la vie des prisonniers, à leur fournir des soins de santé et à mettre fin à la politique d’isolement cellulaire, considérée comme un crime contre l’humanité ».

Mercredi dernier, les forces d’occupation ont libéré trois Syriens originaires des gouvernorats de Deraa et de Quneitra, après des mois de détention et de transfert vers les territoires occupés.

Source : Médias