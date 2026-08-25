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    Conseiller médiatique de l’UNRWA : L’occupation ne nous a pas informés de son intention d’attaquer le siège de l’agence à AlQods et de l’évacuer

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