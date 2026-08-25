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    Mufti Qabalan : « La classe politique décisionnelle de ce pays place le Liban au cœur d’une crise existentielle et s’obstine à jouer un rôle qui sert le projet américain et concourt à la sionisation du pays »

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