Cisjordanie : Hausse de 63% des attaques de colons et de l’armée d’occupation

Les agressions de colons ou de l’armée d’occupation israélienne en Cisjordanie et al-Qods occupées sont en escalade continue.

La Commission du mur et de la résistance aux colonies de l’Autorité palestinienne a déclaré lundi dans un communiqué officiel que les attaques menées par des colons israéliens avaient augmenté de 63 % au cours des sept premiers mois de cette année par rapport à la même période l’année dernière.

Le nombre total d’attaques de colons est passé de 2. 524 attaques au cours des sept premiers mois de 2023 à 4 .113 attaques au cours de la même période cette année, soit une augmentation de 1. 589 attaques, selon la commission.

Elle a noté que cette escalade coïncidait avec l’expansion et la clôture des avant-postes coloniaux, la formation et l’armement des colons, la mise en place d’une protection militaire à leur égard et un déclin de la responsabilité internationale.

Le correspondant d’Al Jazeera a rendu compte d’un scénario d’attaques qui se répète dans différentes régions de la Cisjordanie : des attaques de colons suivies par celles des forces d’occupation qui, au lieu de traduire leurs auteurs en justice, arrêtent des Palestiniens.

Ce mardi, des colons dirigés par le député israélien d’extrême droite Zvi Soukot ont détruit ce mardi un mémorial dédié aux martyrs palestiniens dans le village de Madma au sud de Naplouse. Le chef du conseil du village de Madma, Rami Nassar, a déclaré que des colons avaient pris d’assaut le centre du village sous la protection de l’armée d’occupation israélienne.

Dans le nord de Jérusalem occupée, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut le camp de réfugiés de Qalandia et ont expulsé tous les employés de l’UNRWA de son centre de formation, à la demande du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Les attaques de lundi

Lundi, la police israélienne a interrompu une cérémonie de remise de diplômes destinée à des étudiants palestiniens dans l’université d’al-Qods, située dans le secteur de Khan Tankiz, près de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est occupée. Elle a arrêté quatre personnes, dont Youssef al-Natcheh, directeur du Centre d’études sur Jérusalem de l’université.

Dans le sud de la Cisjordanie occupée, des colons israéliens ont pulvérisé du gaz au visage des habitants de la localité d’As-Samu, au sud d’Hébron, a indiqué le militant des droits humains Osama Makhamra.

L’agence de presse palestinienne officielle Wafa a également fait état de raids menés par l’armée israélienne à Bethléem et dans le camp de réfugiés de Dheisheh.

Entre-temps, des colons israéliens illégaux sont entrés dans le secteur d’Abou Njeim, au sud de Bethléem, et ont bloqué avec des pierres une route non goudronnée menant à plusieurs habitations palestiniennes, a rapporté l’agence.

Dans le centre de la Cisjordanie occupée, des colons israéliens illégaux ont attaqué un véhicule palestinien près de la ville de Sinjil, selon la chaîne publique Voice of Palestine.

Plus au nord, l’armée israélienne a arrêté un jeune Palestinien sur une route située près de l’Université arabo-américaine, au sud de Jénine, a rapporté Palestine TV.

Des arrestations ont été signalées à Bartaa, Naplouse, Hébron,…

Selon les chiffres officiels palestiniens, les attaques menées par les forces israéliennes et les colons illégaux en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre menée par Israël à Gaza ont fait 1 182 martyrs et plus de 12 000 blessés parmi les Palestiniens, tandis qu’environ 24 000 personnes ont été arrêtées.

Source : Médias