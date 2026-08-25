Cisjordanie : des journalistes de l’AFP agressés par des colons israéliens

Des colons israéliens ont attaqué mardi des journalistes de l’AFP qui couvraient les tensions avec les Palestiniens en Cisjordanie occupée, lors d’affrontements qui ont fait au moins cinq blessés, ont indiqué les secours et les journalistes.

Trois journalistes de l’Agence France-Presse se sont rendus mardi dans le village de Jannatah, près de Bethléem, pour rencontrer des militants israéliens organisant des visites solidaires auprès de Palestiniens harcelés par des colons israéliens, qui ont récemment bloqué une route dans la région.

Après qu’une altercation a éclaté entre les colons et les militants, des soldats israéliens ont ordonné aux journalistes de quitter ce qu’ils qualifient de « zone militaire fermée ».

Deux autres voitures transportant des colons ont alors fait irruption.

Les colons, dont beaucoup étaient des enfants, ont jeté des pierres en direction des journalistes et des militants. Un journaliste de l’AFP a esquivé l’une d’entre elles, mais un enfant l’a ensuite frappé au menton avec un bâton, lui causant un léger saignement, a-t-il déclaré.

À leur retour, les journalistes de l’AFP ont constaté que leurs deux voitures, garées sur place, avaient été endommagées : les pare-brise arrière avaient été brisés et les pneus crevés.

Cinq personnes ont été soignées pour des blessures, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien, tandis que des journalistes de l’AFP ont rapporté avoir vu au moins un militant israélien emmené par une ambulance palestinienne.

Source : Avec AFP