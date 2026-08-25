USA : Les producteurs de céréales font face à leur pire crise depuis 40 ans en raison de la guerre avec l’Iran

Les agriculteurs américains de la région de la Corn Belt ont révélé être confrontés à la pire crise depuis 40 ans, provoquée par la guerre contre l’Iran et ses répercussions, a rapporté le journal britannique Financial Times.

Nombreux sont ceux qui se considèrent comme victimes des guerres commerciales menées par le président américain Donald Trump, qui, selon eux, ont nui aux exportations agricoles américaines, notamment aux ventes de soja à la Chine.

« Les prix des intrants agricoles sont complètement déséquilibrés », a déclaré Matt Bailey, un agriculteur de maïs et de soja de l’est du Nebraska, citant par exemple la hausse du prix de l’engrais « 11-52-0 », passé de 470 dollars la tonne il y a dix ans à plus de 900 dollars.

Le président de la Nebraska Farmers Union, John Hansen, a révélé qu’il s’agissait du pire ralentissement financier que le secteur ait connu depuis les années 1980.

Une étude récente de l’American Farm Bureau Federation, une organisation sectorielle, a montré que les agriculteurs qui cultivent neuf cultures majeures – dont le maïs – subiront des pertes de 31 milliards de dollars cette année et de 32 milliards de dollars en 2027 s’ils ne reçoivent pas de soutien gouvernemental.

Dans ce contexte, l’économiste du syndicat, Faith Barum, a déclaré que les pertes des producteurs de maïs s’élèveront à 131 dollars par acre cette année, et à 167 dollars en 2027. Quant au soja, les pertes s’élèvent à 80 dollars par acre cette année et à 138 dollars l’année prochaine.

Barum a fait remarquer que 2027 marquera la sixième année consécutive de pertes pour la plupart des principales cultures agricoles aux États-Unis.

Le Financial Times explique que les difficultés rencontrées par les agriculteurs du Midwest démontrent que les préoccupations liées à l’accessibilité financière, à l’impact inflationniste de la guerre contre l’Iran et aux effets négatifs des droits de douane de Trump touchent désormais une part plus large de la population américaine.

Cette crise survient moins de trois mois avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Le sénateur républicain Thom Tillis a déclaré : « Il nous reste 71 jours et nous n’avons actuellement aucun message positif pour promouvoir l’agriculture. »

Trump s’était engagé à soutenir les agriculteurs, déclarant en juin 2026 : « Nous ne vous laisserons jamais tomber. »

Le même mois, son administration a demandé un plan de financement de 11 milliards de dollars pour les agriculteurs, afin de fournir une aide d’urgence aux producteurs de grandes cultures et de cultures spécialisées. Mais les organisations agricoles estiment que ce montant est insuffisant.

De nombreux agriculteurs affirment que la guerre menée par Trump contre l’Iran a eu l’impact le plus important sur leurs exploitations. Le net ralentissement du trafic dans le détroit d’Ormuz a fait grimper les prix du diesel et perturbé l’approvisionnement mondial en engrais, qui était déjà en hausse en 2022 en raison de la guerre en Ukraine.

Dans cette optique, l’ancienne présidente de la National Corn Growers Association, Pam Johnson, a déclaré que la guerre contre l’Iran avait créé un climat d’incertitude extrême pour les agriculteurs, laissant entendre qu’ils ne réaliseraient aucun profit au cours des deux prochaines années.

Les phénomènes météorologiques constituent des facteurs de pression supplémentaires pour ce secteur, comme l’a évoqué Lubin, notamment l’aggravation de la sécheresse, l’intensité des fortes pluies et les vents violents.

Le Financial Times a noté que le prix du maïs américain à livrer de décembre à août 2026 a bondi de 10 % pour atteindre 5,15 dollars le boisseau, son niveau le plus élevé depuis 2023.

Avec la hausse récente des prix d’autres matières premières comme le soja et le blé, les experts craignent que cela n’entraîne une augmentation de l’inflation, qui dépasse déjà l’objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale américaine

Source : Médias