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    UNICEF : Un million d’enfants en Afghanistan risquent de mourir de malnutrition.

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      Armes autonomes : l’ONU et le CICR alertent sur le risque de « franchir une ligne rouge morale »

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      NYT : Les États-Unis se préparent à redéployer leurs diplomates qui avaient été évacués de leurs ambassades au Moyen-Orient pendant la guerre avec l’Iran.

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      Médias israéliens : Le ministre de la Défense, Yisrael Katz, effectue une visite dans différentes régions syriennes.

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