Deux millions de personnes à Sanaa commémorent l’anniversaire du Messager d’Allah Mohammad (P) et Sayyed al-Houthi : Nous imposerons un blocus contre tout blocus

Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik Badr al-Din al-Houthi, a réaffirmé mardi l’engagement indéfectible du mouvement à soutenir le peuple palestinien et ses résistants jusqu’à la chute de l’entité sioniste, et à s’opposer au projet américano-israélien visant à « changer le Moyen-Orient » et à établir ce qu’on appelle le « Grand Israël ».

Sayyed al-Houthi a averti que l’agression contre l’Iran et le Liban, la violation de la souveraineté syrienne et les attaques contre le Yémen font partie intégrante de ces vastes complots. Il a souligné l’engagement absolu du Yémen à soutenir la résistance en Palestine et au Liban, et à consolider le principe d’unité entre les fronts de la résistance et à renforcer la coopération au sein de l’axe de la résistance.

Nous poursuivrons la politique de riposte par le blocus

Le chef du mouvement Ansarullah a souligné que, tandis que le peuple yéménite est privé de ses ressources et que ses aéroports lui sont fermés, l’espace aérien au-dessus de La Mecque et de Médine est ouvert aux sionistes.

Il a expliqué que l’insistance de Riyad à renforcer le blocus et son renforcement militaire constitue une « tyrannie et sert le sionisme », insistant sur le fait que ces actions confirment la justesse du choix du Yémen d’adopter une approche de « blocus pour blocus » et de cibler les renforcements militaires.

Il a également tenu l’Arabie saoudite pleinement responsable des conséquences de son ciblage du peuple yéménite, qui se poursuit depuis douze ans sous la supervision américaine.

Les propos de sayyed al-Houthi ont été tenus à l’occasion de l’anniversaire du Prophète, durant lequel il a félicité le peuple yéménite et la nation islamique, saluant la forte mobilisation du public yéménite pour la commémoration et affirmant qu’elle était « sans précédent ».

Il a également appelé la nation à se libérer de l’hégémonie des forces sionistes et occidentales du mal et à faire face à leur agression, soulignant que les fruits de la fermeté se manifestaient dans la grande victoire de l’Iran contre l’agression américano-israélienne et dans la résilience des fronts de résistance au Liban, à Gaza, au Yémen et en Irak.

Source : Médias