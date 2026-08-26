Iran et Oman publient une déclaration conjointe sur le détroit d’Ormuz : que contient-elle ?

Une déclaration conjointe irano-omanaise annonce que les ministres des Affaires étrangères d’Iran et du Sultanat d’Oman ont discuté d’un cadre progressif qui constituerait une base pratique et applicable pour la gestion de la situation dans le détroit d’Ormuz.

Selon la déclaration, le cadre proposé comprend un accord visant à établir un corridor de navigation maritime conjoint et temporaire à travers le détroit, ainsi que la mise en œuvre d’un projet conjoint de déminage.

Poursuite des négociations techniques et appel au dialogue régional

La déclaration conjointe affirme la poursuite des négociations techniques entre les deux parties en vue de parvenir à un accord sur un corridor de navigation maritime permanent et la gestion future du détroit, notamment la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations, de coordination du trafic et de fourniture de services maritimes et de sécurité.

Les deux parties ont également souligné l’importance d’ouvrir un dialogue conjoint avec les autres pays riverains du Golfe.

Al-Busaidi : La gestion du détroit d’Ormuz sera abordée conformément à l’article 5 du Mémorandum d’Islamabad

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr Al-Busaidi, a qualifié de constructives ses discussions avec son homologue iranien, Abbas Araqchi, et a exprimé l’espoir que le corridor temporaire et les modalités pratiques de rétablissement d’une navigation sûre seraient annoncés prochainement.

M. Al-Busaidi a également affirmé que la question de la gestion future du détroit d’Ormuz et la recherche d’une solution permanente seraient traitées en temps voulu, conformément à l’article 5 du Mémorandum d’Islamabad. Il a précisé que des discussions avec les partenaires régionaux étaient attendues afin de promouvoir la paix, la stabilité et la liberté de navigation.

Il convient de rappeler que l’article 5 du Mémorandum d’Islamabad stipule que « l’Iran prendra les mesures nécessaires pour assurer le passage sûr des navires commerciaux entre le golfe Persique et la mer d’Oman, et inversement, pendant une période de 60 jours. La circulation des navires sera régulée en coordination avec le Sultanat d’Oman et les États riverains du Golfe. »

La partie iranienne avait précédemment souligné que la conclusion d’un accord entre Téhéran et Mascate sur les modalités de navigation ne signifiait pas la réouverture du détroit d’Ormuz, insistant sur le fait que son ouverture nécessitait l’engagement de Washington à respecter ce qui avait été énoncé dans le mémorandum d’entente d’Islamabad.

Source : Médias