USA : Des dégâts de plusieurs milliards de dollars sur des sites de renseignement américains suite aux attaques iraniennes (NBC News)

Selon la chaîne américaine NBC News, citant quatre sources, les attaques iraniennes ont endommagé des sites de renseignement et des équipements de surveillance américains dans la région. Les sources précisent que l’ampleur des dégâts dépasse toutes les destructions subies jusqu’ici par les agences de renseignement américaines.

D’après ces mêmes sources, la réparation des sites et des équipements endommagés coûtera des milliards de dollars, sans qu’une estimation exacte des pertes n’ait été fournie.

La chaîne ajoute que ces frappes iraniennes ont poussé le Congrès américain à chercher des financements pour réhabiliter les installations ciblées.

NBC News indique également que ces attaques ont amené des responsables américains à revoir la répartition du personnel et des ressources de renseignement dans une région confrontée à la menace de l’arsenal iranien.

Selon le média américain, ces attaques ont suscité des interrogations chez des experts militaires et d’anciens responsables américains sur les raisons pour lesquelles les États-Unis n’étaient pas suffisamment préparés à défendre leurs installations gouvernementales dans la région.

NBC News souligne que l’attaque aérienne iranienne ne s’est pas limitée aux bases militaires, mais a aussi touché des sites et des équipements de renseignement américains dans la région.

La chaîne précise que certains des équipements visés sont utilisés en commun par les forces armées américaines et les services de renseignement.

Elle ajoute que, depuis la création de la CIA en 1947, l’agence n’a jamais connu, selon ces sources, d’attaques d’une telle ampleur et d’une telle portée contre ses installations et ses équipements que lors de la guerre actuelle.

Auparavant, le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Hossein Mohebi, avait confirmé que la production de missiles intelligents se poursuivait sans interruption, contrairement aux idées reçues et aux calculs de l’ennemi.

Le général Mohebi a expliqué que la réalité de la riposte iranienne et le développement militaire sur le terrain ont déjoué plusieurs objectifs annoncés par l’ennemi, en premier lieu la tentative de « réouverture spectaculaire du détroit d’Ormuz ».

Cela intervient alors que l’Iran continue de faire face à l’agression américano-israélienne et au blocus maritime imposé à ses ports et ses côtes, tout en résistant à des décennies de pressions et de sanctions économiques par lesquelles Washington n’a pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés.

Source : Médias