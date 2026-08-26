Katz à al-Charaa : « Chaque fois que tu te réveilleras au palais de Damas, tu nous verras sur le mont Hermon ! »

Le ministre israélien de la guerre, Israël Katz, a réaffirmé mardi que son armée ne se retirera pas des zones qu’elle occupe dans le sud de la Syrie, au moment même où le cheikh Akl de la communauté druze en Syrie, Hikmat al-Hijri, a appelé les pays de la région à « suivre l’exemple d’Israël » pour assurer leur propre protection.

Au cours d’une tournée effectuée mardi dans la zone occupée, Katz a déclaré : « Nous ne nous retirerons pas du mont Hermon (Jabal al-Sheikh) ni de la zone de sécurité tant qu’il y aura des menaces contre l’État d’Israël ».

S’adressant au président syrien par intérim, Ahmed al-Charaa, il a ajouté : « Le message est clair : lorsque tu te réveilles le matin au palais à Damas, que tu regardes vers le mont Hermon et que tu y vois l’armée israélienne, tu sais que nous sommes là pour défendre nos colonies et nos frontières. »

Et de renchérir: « Israël est intervenu contre une tentative turque d’assoir sa présence en Syrie de manière à mettre en danger les intérêts sécuritaires israéliens », faisant référence à l’attaque qui a ciblé la base aérienne syrienne d’Abou al-Douhour la semaine dernière.

Il y a quelques jours, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, avait rencontré le chef du Mossad israélien, Roman Gofman, en Jordanie, dans le but de contenir l’escalade et de poursuivre la série de négociations amorcée entre les deux parties à Paris avant d’être gelée pendant plusieurs mois.

Al-Hijri : « Nous sommes concernés par la préservation de l’État d’Israël »

Dans un autre contexte, le cheikh Akl de la communauté druze en Syrie, Hikmat al-Hijri, a estimé mardi que « les Druzes font partie intégrante de l’État d’Israël ».

Dans une déclaration à la presse, Al-Hijri a affirmé : « Sur le plan doctrinal même, nous sommes liés à cet État, l’État d’Israël. Nous mettons l’accent sur un fait historique : en tant que monothéistes druzes, nous faisons partie intégrante de l’État d’Israël. Nous sommes soucieux de préserver cette pensée et cet État. »

Il a également invité les pays de la région à s’inspirer d’Israël pour la « construction des États », déclarant : « J’espère que le reste de la région à l’échelle régionale suivra cette voie humaine de construction appropriée des États. C’est le droit des États de bâtir de quoi se protéger. »

Al-Hijri a poursuivi en indiquant qu’il y aura « du nouveau dans les prochains jours », soulignant que le dossier de Soueïda est supervisé par des pays occidentaux et européens ainsi que par les États-Unis, par l’intermédiaire d’Israël.

Al-Hijri a dans ce contexte indiqué : « Ce qui nous importe en premier lieu, c’est la stabilité dans la région de Bachan (Soueïda) », estimant que la stabilité de cette région « et l’obtention de son droit à l’autodétermination ainsi que l’exercice plein de ses droits souverains pourraient constituer la première pierre ou le socle principal de la stabilité à l’échelle de toute la région. »

Après la chute de l’ancien régime syrien, ‘Israël’ a occupé de vastes étendues du sud de la Syrie, proclamant la fin de l’accord de désengagement de 1974 sous prétexte d’établir une « bande de sécurité ».

Depuis lors, ‘Israël’ perpètre des agressions et des violations à l’encontre des habitants des zones frontalières, allant jusqu’à l’enlèvement de certains d’entre eux, la fouille de maisons, l’érection de barrages et le lancement d’incursions permanentes.

Source : Médias