Mauvais traitement : nouvelle plainte contre l’épouse de Netanyahu

Un ancien employé de la résidence du Premier ministre israélien a porté plainte contre Sara Netanyahu, affirmant qu’elle l’avait insulté, forcé à effectuer des tâches humiliantes et avait tenu des propos racistes à son encontre.

Selon le Times of Israel, l’employé, Rami Ben Hamo, a rapporté que l’épouse du chef du gouvernement d’occupation l’avait décrit comme un « Marocain sous-développé », parmi d’autres remarques insultantes.

Ben Hamo a affirmé que Sara Netanyahu l’avait forcé à travailler de longues heures illégalement et « lui avait ordonné de nettoyer les semelles de ses chaussures avec des lingettes humides ».

La plainte stipule que si Ben Hamo ne se conforme pas aux instructions de Sarah, « il s’exposera à de violentes attaques, des insultes et des humiliations ».

Ben Hamo est le deuxième employé de la résidence du chef du gouvernement d’occupation à porter plainte contre Sara Netanyahu ce mois-ci.

25 ans d’accusations de maltraitance

Depuis plus de 25 ans, Sara Netanyahu est la cible d’une série d’accusations de mauvais traitements envers les employés travaillant à la résidence du Premier ministre, allant des cris, des insultes et des jurons jusqu’à exiger que l’un d’eux rampe sur le sol pour nettoyer la cuisine, selon le journal israélien Yediot Ahronoth.

Le journal a rapporté le 8 août que des dizaines de témoignages et de plaintes s’étaient accumulés depuis plus d’un quart de siècle contre Sara Netanyahu, notamment des accusations de mauvais traitements et d’imposition de conditions et d’exigences de travail exceptionnelles aux employés.

Yediot Ahronoth a ajouté que certaines de ces affaires se sont soldées par des décisions de justice et des indemnisations, tandis que d’autres ont abouti à des règlements à l’amiable ou ont été rejetées.

Source : Médias