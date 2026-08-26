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    Le Likoud se prépare à l’absence de majorité de 61 sièges et à l’impossibilité de former un gouvernement restreint

      Rédaction du site

      Le journal israélien Maariv a rapporté que « le Likoud et l’entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahu ont déjà analysé le scénario qui pourrait émerger au lendemain des élections : aucun des blocs n’obtiendrait 61 sièges, toute possibilité de former un gouvernement restreint serait absente, et le système se retrouverait dans une impasse ».

      Dans ce cadre, le journal a précisé que « face à un tel scénario, l’une des options évoquées par des sources au sein du Likoud est la formation d’un gouvernement d’union élargi avec une présidence tournante entre Netanyahu et Gadi Eisenkot. La question qui les préoccupe dès cette phase d’analyse est de savoir ce que Netanyahu pourrait offrir à Eisenkot pour qu’il accepte ce gouvernement d’alternance, et pour le convaincre que l’accord de rotation sera cette fois respecté, après le précédent du gouvernement Netanyahu-Gantz ».

      Maariv a estimé que « le cauchemar de l’appareil de sécurité est sur le point de se réaliser, et du point de vue de cet appareil, plus la date des élections approche, plus la classe politique semble perdre la raison ».

      Source : Médias

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