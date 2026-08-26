Paris et Riyad soutiennent la création d’un État palestinien

L’Arabie saoudite et la France ont réaffirmé leur soutien à la création d’un État palestinien et appelé Israël à se retirer de l’ensemble du territoire libanais, selon un communiqué conjoint publié à l’issue de la visite d’État en France du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Le communiqué fait suite aux entretiens entre Mohammed ben Salmane et le président français Emmanuel Macron à Paris, où les deux dirigeants ont également coprésidé la première réunion du Conseil de partenariat stratégique saoudo-français.

Les deux dirigeants ont souligné leur volonté commune de promouvoir la stabilité régionale sur la base du respect de la souveraineté des États, du droit international et des solutions diplomatiques.

Diplomatie au Moyen-Orient

Concernant la Palestine, Riyad et Paris ont fermement rejeté toute tentative visant à remettre en cause le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant dans les frontières de 1967. Ils ont appelé à mettre fin à la politique israélienne d’expansion des colonies et aux violences commises par les colons.

Les deux pays ont également appelé à réunir les conditions nécessaires à l’instauration d’un cessez-le-feu durable à Gaza et à garantir un accès sans entrave à l’aide humanitaire, tout en soutenant les réformes engagées par l’Autorité palestinienne.

Concernant le Liban, les deux pays sont convenus d’intensifier leurs efforts en vue d’un règlement définitif. Ils ont appelé à la mise en œuvre intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, au désarmement des groupes armés opérant en dehors de l’autorité de l’État et au retrait d’Israël de l’ensemble du territoire libanais.

S’agissant de l’Iran, les deux parties ont souligné la nécessité de parvenir à un règlement négocié concernant le programme nucléaire iranien et ont appelé Téhéran à reprendre sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

À propos de la Syrie, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur de la stabilité et du redressement économique du pays et salué la création d’un Conseil d’affaires saoudo-syro-français.

Source: TRT