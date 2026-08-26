mercredi, 26/08/2026   
   Beyrouth 14:16
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Armée iranienne : Les navires sont sous notre surveillance des centaines de kilomètres avant d’arriver au détroit d’Ormuz, et ils ne peuvent traverser qu’avec notre autorisation

      En Lien

      Sud-Liban: Des tirs d’artillerie israéliens ciblent Wadi al-Slouqi (Correspondant d’Al-Manar)

      Sud-Liban: Des tirs d’artillerie israéliens ciblent Wadi al-Slouqi (Correspondant d’Al-Manar)

      Cisjordanie occupée : les colons et l’armée israélienne travaillent ensemble à l’expulsion forcée des Palestiniens

      Cisjordanie occupée : les colons et l’armée israélienne travaillent ensemble à l’expulsion forcée des Palestiniens

      Le directeur de la CIA se rend à Moscou pour une visite non annoncée

      Le directeur de la CIA se rend à Moscou pour une visite non annoncée