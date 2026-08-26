Iran : l’armée assure avoir reconstruit les systèmes d’armes endommagés pendant la guerre

L’armée iranienne a affirmé mercredi que tous les systèmes d’armes endommagés pendant la guerre avaient été « reconstruits » et que de nouveaux avaient été importés dans le pays.

« Les systèmes de toutes les forces qui ont été endommagés ont été reconstruits, et de nouveaux systèmes ont également été importés », a déclaré à la télévision d’Etat le porte-parole de l’armée, Mohammad Akraminia.

« De nouveaux systèmes sont arrivés grâce à l’industrie de défense, à l’armée, et certains ont également été importés de l’étranger. Ces équipements ont renforcé nos capacités de combat », a-t-il ajouté.

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée fin février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d’Israël contre la République islamique, qui a riposté en visant notamment les bases et intérêts américains des pays de la région, alliés de Washington et bouclé le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu conclu en avril a mis fin à près de 40 jours de bombardements intenses, mais des attaques sporadiques, principalement autour du stratégique détroit d’Ormuz, ont réduit les perspectives d’un accord de paix final.

« Nous avons pris des mesures importantes pour reconstruire et redéployer les systèmes qui avaient été endommagés par l’ennemi », a assuré le porte-parole de l’armée.

« Nous continuerons à développer notre armée et nous passerons de positions défensives à des positions offensives, jusqu’à ce que nous atteignions une dissuasion complète face aux menaces », a-t-il poursuivi.

Il a ajouté : « La dernière guerre a été une opportunité pour nous », soulignant que « l’armée iranienne en a tiré de nombreuses leçons et une grande expertise ».

Le général Akraminia, a en outre souligné que la marine et l’armée de terre iraniennes exercent un contrôle opérationnel sur une vaste zone s’étendant de l’est du détroit d’Ormuz jusqu’au nord de l’océan Indien, y compris la mer d’Arabie et la mer d’Oman.

« Tous les navires entrant dans cette zone, qu’il s’agisse de pétroliers ou de navires commerciaux, sont surveillés à distance et ne sont autorisés à la traverser qu’après avoir obtenu les autorisations nécessaires », a-t-il affirme pour l’agence Mehr News.

Il a expliqué que la zone en question est entièrement sous le contrôle opérationnel des forces navales et que ces forces, malgré les dommages subis pendant la guerre, ont été en mesure d’empêcher les navires ennemis d’approcher les côtes iraniennes, le détroit d’Ormuz et la mer d’Oman, soulignant que cette capacité existe toujours aujourd’hui, malgré les circonstances difficiles que le pays a traversées ces dernières années.

Il a souligné que la zone située à l’est du détroit d’Ormuz est l’une des zones géopolitiques les plus importantes au monde en raison de son rôle dans le transfert d’énergie et le commerce mondial, et que le contrôle opérationnel de cette zone confère à l’Iran une grande capacité à surveiller les mouvements des navires et à prévenir toute menace potentielle, insistant sur le fait que les forces navales sont prêtes à faire face à toute agression ou tentative de pénétration de cette zone stratégique.

Source : Médias