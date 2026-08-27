Ghalibaf salue la position de Pékin : le partenariat irano-chinois n’a besoin de l’approbation de personne

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a salué la première déclaration de la Chine, dans laquelle celle-ci rejette les sanctions illégales imposées à l’Iran.

M. Ghalibaf a souligné que le partenariat stratégique global entre l’Iran et la Chine repose sur le respect mutuel et une coopération fructueuse, et qu’il s’appuie sur une vision commune d’un monde multipolaire.

Le président du Parlement iranien a insisté sur le fait que « la relation entre la Chine et l’Iran n’a besoin de l’approbation de personne ».

Dans ce contexte, la Chine a averti que l’extension des sanctions américaines visant des entités et des individus liés à l’Iran, y compris certains résidant en Chine, « ne doit pas perturber » ni « compromettre » sa coopération avec Téhéran.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a affirmé que la coopération entre la Chine et l’Iran est conforme au droit international, soulignant que Pékin « défendra résolument » ses intérêts face à ces sanctions.

La Chine est l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Iran, absorbant la majeure partie de ses exportations de pétrole.

Ces développements interviennent après l’annonce, lundi, par le département du Trésor américain de sanctions contre près de 60 entités liées à l’Iran, dont plusieurs en Chine. Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre des efforts de Washington pour renforcer l’étau économique autour de Téhéran et menacer les pays qui continuent de le soutenir.

Source : Médias