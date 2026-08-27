Baghaei : Le Premier ministre qatari se rendra en Iran pour discuter des relations bilatérales, de la médiation et de la sécurité

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a déclaré que la visite prochaine du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, à Téhéran s’inscrit dans le cadre des consultations en cours entre les deux pays visant à développer leurs relations bilatérales et à renforcer la paix et la sécurité dans la région.

M. Baghaei a expliqué que le Premier ministre qatari abordera, lors de ses rencontres avec les responsables iraniens, la poursuite des efforts et initiatives de médiation du Qatar, ainsi que d’autres développements dans la région.

M. Baghaei a également salué les efforts déployés par le Qatar ces derniers mois pour contribuer à prévenir une escalade des tensions dans la région, suite à l’attaque militaire contre Téhéran.

Une source diplomatique avait précédemment informé la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar était attendu prochainement à Téhéran.

Cette visite très attendue intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région, notamment en raison de l’absence d’accord définitif sur la fin de la guerre avec l’Iran, qui a éclaté fin février dernier et n’a pas été complètement stoppée par le mémorandum d’entente signé en juin dernier, alors que le Qatar et le Pakistan mènent des efforts de médiation pour parvenir à un accord final mettant fin à la guerre que Washington a déclenchée contre Téhéran.

Source : Médias