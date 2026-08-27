La Slovénie aide Netanyahu à affaiblir la position européenne sur les colonies en Cisjordanie

EUobserver a rapporté que la Slovénie a minimisé la réaction européenne à la division radicale de la Cisjordanie par Israël, suggérant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a un nouvel homme de confiance à Bruxelles, à savoir le Premier ministre slovène populiste Janez Janša.

La décision de Netanyahu de construire une colonie dans la zone stratégique « E1 » de Cisjordanie, qui diviserait effectivement la zone en deux, devait être condamnée « au nom de l’Union européenne et de ses 27 États membres » le 23 août, mais cette condamnation a été rétrogradée, sur le plan protocolaire, à une déclaration de Kaja Kallas, la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères.

Les propos de Callas comprenaient également une forte expression de gratitude, puisqu’elle a déclaré : « Nous, l’Union européenne, prenons note des récentes accusations portées par les procureurs israéliens contre certains des auteurs de ces violences en Cisjordanie. »

Des sources diplomatiques ont indiqué à EUobserver que cette dégradation du statut diplomatique était due au recours par la Slovénie à son droit de veto contre la déclaration officielle au niveau de l’UE.

Netanyahu avait régulièrement recours à l’ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban pour détourner l’attention des critiques de l’Union européenne. Mais Orban a perdu son poste en avril, tandis que Janša est revenu au pouvoir en mai.

L’assouplissement de la déclaration de l’UE par Janša le 23 août intervient au milieu d’autres signes de son rapprochement avec le gouvernement de Netanyahu, puisqu’il a accordé un traitement de faveur au colon israélien extrémiste de haut rang, Yossi Dagan, à Ljubljana le 15 juin.

Une société de renseignement privée israélienne, appelée Black Cube, a tenté de faire pencher la balance en faveur de Janša lors des élections slovènes de mai.

Source : Médias